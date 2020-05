Gold Wagon : partez à la conquête d'or dans ce jeu d'arcade

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Un nouveau jeu d'arcade prometteur vient de rejoindre la grande famille sur l'App Store ! En effet, les développeurs du studio Squareform viennent de publier un certain Gold Wagon (v1.38, 83 Mo, iOS 9.0) à destination de nos appareils iOS.



Le concept ? Il est simple, puisqu'il vous lance dans un jeu d'arcade dans lequel vous contrôlez un wagon à la recherche d'or dans des niveaux semés d'embûches et d'obstacles.



Gold Wagon : un jeu d'arcade plein de pièges

C'est donc un jeu très simple où le joueur prend possession d'un chariot dans un mine et doit se mettre à la recherche d'or. Bien sûr, des difficultés sont présentes et ce ne sera pas une mince affaire que de repartir riche comme Crésus.



Il faudra éviter les nombreux obstacles qui se dresseront devant vous, notamment en sautant de rail en rail, sans que le chariot ne puisse freiner, dévalant les pistes à grande vitesse.



Ce sont donc vos réflexes qui seront mis à l'honneur dans les 24 niveaux à terminer qui vous emmèneront dans les déserts, les montagnes enneigées, les cavernes remplies de lave ou encore les marécages.



Votre but, bien sûr, sera d'attraper un maximum d'or pour faire le meilleur score possible !

Télécharger le jeu gratuit Gold Wagon