Super Fowlst 2 est de sortie sur iOS

Il y a 7 heures

Près de deux ans après Super Fowlst, un jeu d'action dans lequel le joueur contrôle un habile poulet, le studio CatCup Games revient avec Super Fowlst 2. Surfant sur la vague du succès du dernier opus, les développeurs ont vu les choses en plus grand.



Voici le trailer vidéo qui dévoile une partie de ce qui vous attend :

Super Fowlst 2 : le poulet est de retour sur mobile

Les démons sont plus méchants, les boss sont plus gros et il n'y a toujours qu'un seul poulet qui peut les arrêter!



Fowlst, notre poulet qui est peut-être inspiré de Chicken Attack, revient donc dans une nouvelle aventure qui n'est autre que la suite des deux premiers opus (Fowlst et Super Fowlst) : le but est toujours le même, venir à bout des ennemis et devenir riche ! Si vous aimez les jeux de plateforme dynamique, vous allez adorer car tout est bien travaillé, du gameplay aux graphismes en passant par le gameplay.



Le développeur Thomas Young n’a pas chômé avec Super Fowlst 2 qui est donc plus grand, plus fort et plus complet. On citera par exemple des niveaux illimités et générés de manière procédurale qui sont encore plus longs, le support des manettes MFI, de nouveaux ennemis, de nouveaux mécanismes, de nouvelles habilités dont la possibilité de contrôler des robots, de nouveaux boss toujours plus redoutables et bien plus encore.



Super Fowlst 2 est disponible gratuitement sur iOS et Android avec simplement un achat intégré de 5,49€ pour supprimer à la publicité !



Le genre de jeux qu’on adore et qui nous accroche pendant des heures. Partagez votre avis dans les commentaires si vous avez déjà testé Super Fowlst 2 !

