Apple TV+ : Voici la bande annonce de la série d'animation musicale "Central Park"

Julien Russo

Qui dit vendredi, dit nouvelles entrées dans le catalogue d'Apple TV+. Dès demain vous allez retrouver une nouvelle production Apple qui a été annoncée il y a déjà plusieurs mois. Il s'agit de "Central Park", la première saison comportera 13 épisodes et une saison 2 est déjà prévue.

Central Park

Essentiellement destinée aux plus jeunes, Central Park est une série qui aborde les aventures d'une famille qui vit dans le parc le plus connu du monde. Aux commandes de la production, on retrouve Loren Bouchard qui est lauréat d'un Emmy Award et qui s'est occupé de la production de Bob's Burgers.

Dans la version américaine, on retrouve les voix de Josh Gad, Leslie Odom Jr, Tituss Burgess et Kristen Bell.

Découvrez dès maintenant la bande-annonce en VOSTFR.





