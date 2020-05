AutoSleep : L'app spécialisée dans la surveillance du sommeil ajoute des nouveautés

Il y a 43 min (Màj il y a 42 min)

Julien Russo

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous servir d'une application watchOS pour surveiller la qualité de votre sommeil. Parce qu'une bonne nuit de sommeil c'est être productif au travail, être de meilleure humeur au quotidien, être en bonne santé... Des applications comme AutoSleep peuvent vous dire si vous avez passé une bonne nuit et ce que vous pouvez améliorer pour mieux dormir.

Des nouveautés avec la dernière mise à jour

Les développeurs derrière l'application AutoSleep ont publié hier une mise à jour dans tous les Apple Store du monde où l'application est disponible.

Celle-ci apporte plusieurs fonctionnalités qui vont vous permettre de mieux utiliser l'application disponible sur l'Apple Watch.

Si vous êtes utilisateur régulier de ce genre d'app, il vous est forcément déjà arrivé de vous réveiller et de vous rendre compte que l'Apple Watch à votre poignet n'avait... plus de batterie !

Résultat, l'application qui surveille votre sommeil a brutalement été interrompue et n'a pas pu vous communiquer un rapport complet.

La nouveauté d'AutoSleep 6.4 propose justement une solution à ce désagrément...



Avec la nouvelle mise à jour de l'application, vous pouvez désormais activer une fonction de rappel de recharge nécessaire. En effet, l'application vous enverra un message en vous expliquant qu'il est temps de recharger votre montre. Ce sera à vous de choisir l'heure à laquelle vous souhaitez l'alerte pour que vous installiez votre Apple Watch sur son chargeur à induction. L'heure par défaut est 20h.



Dans les autres nouveautés de la version 6.4, les développeurs ont ajouté une nouvelle sonnerie à la fonction "Alarme Smart" (réservé pour watchOS 6 ou supérieure). Cette fonction permet de vous réveiller au meilleur moment afin que vous ne soyez pas brutalement éjecté d'un sommeil très profond. L'application vous réveille pendant un sommeil léger (dans une tranche horaire prédéfinie). Les utilisateurs qui utilisent ce genre de fonctionnalité vous le diront tous, le réveil n'est pas le même qu'un réveil classique.

À noter que "Alarme Smart" vous réveille grâce à des petites "chatouille" et petite "tape" sur votre poignet. Il s'agit d'une stratégie pour vous sortir d'un sommeil profond tout en douceur.



L'application AutoSleep propose aussi une toute nouvelle infographie modulaire large et grande complication modulaire. Il y aura l'intégration du statut d'alarme et le suivi du sommeil en temps réel.

Autre nouveauté, AutoSleep est désormais compatible avec les versions inférieures de watchOS 6.

Pour conclure, la mise à jour ajoute des corrections dans l'application iOS et watchOS. Sans plus de précision !



Disponible au tarif de 4,49€ sur l'App Store, AutoSleep est probablement la meilleure application pour surveiller votre sommeil. Pour l'avoir utilisé pendant plusieurs mois, les résultats sont rapidement visibles, on a vite tendance à constater qu'on ne dort pas assez ou qu'on a des nuits trop agitées.

Télécharger AutoSleep. Tracker de sommeil à 4,49 €