Italie : Apple perd l'appel dans le procès du #BatteryGate

C'est certainement l'une des affaires les plus tragiques dans l'histoire d'Apple. En plus d'avoir abimé l'image que se font les consommateurs de la firme de Cupertino, l'entreprise a été condamnée dans les tribunaux de nombreux pays. L'affaire #BatteryGate survenue avec iOS 10.2.1 continue à faire parler d'elle, même après plusieurs années !

L'affaire #BatteryGate avait tellement fait de bruit dans les médias que l'information avait fait le tour du monde en seulement quelques heures. Les Italiens qui ont appris que Apple ralentissait volontairement les performances de l'iPhone pour préserver la durée de vie de la batterie avaient décidé de créer une action collective pour déposer plainte contre Apple en 2018. Après plusieurs mois de procès, la justice italienne en avait conclu que Apple était coupable. Résultat, une amende de 10 millions d'euros ! Une situation que n'avait pas acceptée Apple et qui avait décidé de faire appel avec son équipe d'avocats.

Nous venons d'apprendre aujourd'hui que l'entreprise vient de perdre et que l'amende de 10 millions est maintenue.

Pour le régulateur antitrust italien, il ne fait aucun doute que Apple a mis en oeuvre des pratiques commerciales déloyales pour motiver les clients à investir dans un nouvel iPhone dès que celui-ci perdait de ses performances.

Un utilisateur Twitter du nom de setteBIT a rendu public le document officiel du tribunal.

Celui-ci explique :

La conclusion de l'Autorité italienne de la concurrence selon laquelle les omissions et les informations insuffisantes sur les batteries des iPhone par Apple jusqu'en décembre 2017, résultent être intégrées à une pratique commerciale incorrecte en vertu de l'art. 22 du Code de la consommation : cette conclusion est fondée sur la constatation que l'omission d'information divulguée, relative à l'une des caractéristiques principales du produit qui a affecté ses performances et sa durée, a conduit les consommateurs à commettre des erreurs tant dans la décision d'achat que, surtout, dans celle de l'utilisation correcte et du remplacement des appareils iPhone.