MacBook Pro 15" mi-2012 : Dès le 30 juin 2020 il deviendra obsolète

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Comme toutes les autres marques, Apple retire de son SAV la prise en charge de ses anciens appareils. Cependant, comparé à beaucoup de ses concurrents, Apple pousse au maximum cette étape inévitable dans la vie de ses produits. On vient d'apprendre par MacRumors que le MacBook Pro 15 pouces commercialisés mi-2012 va devenir obsolète dès le 30 juin 2020.

Il est temps de tourner la page

C'est désormais bientôt terminé pour la prise en charge par Apple de cet ancien MacBook.

Après 8 ans de SAV autour de ce modèle de MacBook Pro, la firme de Cupertino rejettera les demandes de réparations à compter du 30 juin 2020.

Il ne sera plus possible de réparer ou de faire changer sa batterie. Dans une note interne transmise à ses équipes sur le terrain, l'entreprise explique qu'ils auront interdiction de prendre en charge l'appareil et aucune exception ne pourra être faite.

Si vous avez ce MacBook Pro et que vous avez des réparations à faire, il est urgent de prendre contact avec le support d'Apple avant la fin du mois. Puisqu'après vous serez dans l'obligation de passer par des réparateurs tiers.