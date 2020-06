Apple fait chuter les prix des iPhone en Chine avant le festival du shopping en ligne

Chaque année en Chine a lieu un événement de shopping en ligne, celui-ci est baptisé "6.18". Les chinois peuvent retrouver les meilleures promotions sur les produits high-tech, mais aussi sur plein d'autres catégories de produits. Après la crise du Covid-19, c'est l'occasion de relancer l'économie et de rattraper les pertes pendant le confinement chez les commerçants.

Le prix des iPhone chute

Apple comme les autres marques n’est pas obligé de participer au festival 6.18, cependant cette période rapporte tellement d'argent que la firme de Cupertino (qui n'est pas amatrice de baisse de tarifs) a conclu un partenariat avec les deux plus gros sites de commerce en ligne en Chine.

Tmall et JD.com ont donc réduit le prix de plusieurs iPhone avec l'accord d'Apple.



On parle ici de chute de prix conséquente sur les iPhone qui se vendent le plus. On retrouve par exemple l'iPhone 11 en stockage 64 Go qui est proposé à 4 779 yuans (669,59$) au lieu de son prix habituel de 5 499 yuans soit une baisse de 13%.

L'iPhone 11 Pro est lui aussi en chute libre avec un tarif de 7 579 yuans contre 8 699 yuans d'habitude et l'iPhone 11 Pro Max qui est à 8 359 yuans au lieu de 9 599 yuans.

Pour les personnes qui s'étaient dit "attendons un peu une baisse de prix avant d'acheter l'iPhone SE 2". L'idée était bonne, puisque le nouvel iPhone d'entrée de gamme d'Apple a chuté de 3 299 yuans à 3 099 yuans. Une belle réduction !

Cette baisse de tarif sur le prix final vient s'ajouter à la réduction des marges de bénéfices des revendeurs.

En effet, si Apple baisse son prix, les revendeurs eux aussi peuvent sacrifier un peu leur part sur la vente pour faire encore plus baisser le prix.

Par exemple chez JD.com on retrouve des réductions jusqu'à 200 yuans supplémentaires.



Cette baisse de tarif devrait reboosté les ventes d'iPhone qui ont été fortement ralenti pendant la période de confinement en début d'année.

Apple sait qu'en sacrifiant un peu sa part de bénéfice, les consommateurs privilégieront l'iPhone plutôt que les marques locales comme Huawei, Xiaomi, Oppo...



