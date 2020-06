Apple Pencil : Une couleur noire à venir dans la prochaine génération ?

Julien Russo

Apple a toujours privilégié la couleur blanche pour ses produits. On la retrouve dans les AirPods et l'Apple Pencil. Cependant, pour le crayon de l'iPad Pro les choses devraient prochainement changer si on en croit une récente rumeur propulsée par un collectionneur de produits Apple sur Twitter .

L'Apple Pencil en noir prochainement ?

Mr White (@laobaiTD) sur Twitter a annoncé dans un tweet que Apple proposerait une couleur blanche et noire pour sa prochaine génération d'Apple Pencil.

Apple le sait, la couleur noire est fortement appréciée par les consommateurs. Par exemple, pour les AirPods beaucoup n'ont toujours pas acheté la paire d'écouteurs sans fil parce qu'ils souhaitaient une couleur noire, car celle-ci est plus discrète dans les oreilles.



La question c'est quand va arriver le nouvel Apple Pencil ?

Pour l'instant, aucune rumeur n'a donné d'information à ce sujet. Pour rappel, son dernier renouvellement date de 2018. Sa première apparition date de 2015.

Il faut quand même prendre en compte que Mr White n'a jamais été l'auteur d'une rumeur jugée fiable et qui s'est réalisée. Il est plutôt connu pour être un spécialiste des produits Apple et possède toute une collection de prototypes qu'il a rachetée à des particuliers.

Quelles nouveautés pour l'Apple Pencil 3 ?

Plusieurs rumeurs et dépôts de brevet ont annoncé que Apple travaillait sur plusieurs nouvelles technologies qui seraient intégrées dans son futur Apple Pencil.

Le dernier brevet en date parle du crayon d'Apple capable de réaliser des dessins 3D connectés. L'entreprise se servirait de la surface du stylo pour réaliser cette prouesse et enverrait toutes les données récoltées en temps réel vers un iPad ou un Mac connecté au même réseau WiFi.

L'autre dépôt de brevet laisse sous-entendre que le prochain Apple Pencil pourrait intégrer un retour haptique et la détection de la prise en main.



Reste à savoir si Mr White a raison quant à l'ajout de la couleur noire dans la gamme Apple Pencil.

Vendu actuellement au tarif de 135€, il faut reconnaitre que la seconde génération d'Apple Pencil manque d'une finition plus personnalisée.

New Apple Pencil is Black🌚 — Mr·white (@laobaiTD) June 2, 2020

