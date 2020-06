COD Mobile : Activision reporte la saison 7 car #BlackLivesMatter

Il y a 1 heure

Alban Martin

Call of Duty Mobile devait passer à la saison 7 prochainement, avec une mise à jour imminente pour nos mobiles. Après une belle saison 6 qui apportait notamment la carte Rust, Activision a retardé volontairement la suite. La raison ? L'actualité américaine avec la mort de Georges Floyd pendant son arrestation.

Call of Duty Mobile : la saison 7 arrivera plus tard

Activision a donc choisi de retarder le lancement de Call of Duty: Mobile Season 7 en soutien au mouvement #BlackLivesMatter. Depuis la mort de Floyd, de nombreuses personnes, associations et sociétés se sont réunies sous le hashtag #BlackLivesMatter.



Activision suit donc les pas de firmes comme Warner Bros, Marvel, Electronic Arts, Sony qui a décalé la présentation des jeux de la PS5 ou encore d'Apple qui a fermé les pages d'accueil d'Apple Music et d'iTunes Store. Par un tweet, la firme américaine indique que les nouvelles saisons de Call of Duty: Mobile, Modern Warfare et Warzone ont été repoussées car "il est temps pour ceux qui défendent l'égalité, la justice et le changement d'être vus et entendus".

Alors que nous sommes tous impatients de jouer les nouvelles saisons de Modern Warfare, Warzone et Call of Duty: Mobile, ce n'est pas le moment.



Un geste fort qui contribuera peut-être à faire toute la lumière sur ces évènements qui sont actuellement suivies par des manifestations dans tout le pays. Et comme le rappellent de nombreuses personnes plus ou moins influentes, si bien évidemment #BlackLivesMatter, #AllLivesMatter car personne n'est à l'abri d'une bavure, d'un accident ou tout autre évènement tragique.

