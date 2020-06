Samsung The Sero : un téléviseur qui bascule à la verticale

Il y a 36 min (Màj il y a 35 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Il faut savoir s'adapter aux nouvelles générations, et ça, Samsung l'a très bien compris... Que ce soit pour ses smartphones ou ses téléviseurs, le coréen tente des choses et essaye de se servir de ses dernières technologies pour convaincre.



Une nouvelle fois, en commercialisant The Sero, le constructeur fait fort et cherche à révolutionne le marché de la TV. En effet, son produit a la particularité de basculer à la verticale, pour pouvoir consulter du contenu mobile avec les appareils compatibles.

Samsung lance The Sera, sa télévision à destination des jeunes

Est-ce un pari trop osé ? On risque de vite le savoir, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le constructeur coréen tape dans l'originalité en commercialisant The Sero.



Pour faire simple, on parle d'une télévision capable de basculer à la verticale afin de scroller du contenu depuis un smartphone compatible. C'est en janvier dernier, et plus particulièrement au cours du dernier CES, que Samsung l'a dévoilé.



Disponible à la commande en Corée du Sud depuis quelques mois, l'écran 4K de 43 pouces se commercialise aujourd'hui un peu partout. On peut d'ores et déjà le retrouver en France, à un prix de 1 499€, embarquant le Ultra HD et la technologie QLED.



Seul bémol, c'est que le téléviseur n'est pas compatible nativement avec l'iPhone : il faut donc télécharger l'app SmartThings pour pouvoir diffuser son contenu...