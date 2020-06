Est-ce que Google continue d'espionner malgré le mode "Navigation privée" ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

4

La protection des données est un sujet délicat ces derniers temps, surtout du côté des grosses écuries dans le high-tech, qui se servent de leurs technologies pour aspirer un maximum d'informations, sans réellement que l'on sache ce qu'ils en font.



Malgré tout, cette psychose a été réduite suite aux différents scandales éclaboussant Facebook ou encore Apple. Aujourd'hui, c'est Google qui est sur les devants de la scène, et pas pour de bonnes raisons.



La firme est accusée d'espionner la navigation de ses utilisateurs, même avec le mode Navigation privée actif. Terrifiant, n'est-ce pas ?

Google va devoir répondre aux accusations d'espionnage des utilisateurs

Un nouveau recours collectif vient de se tourner vers Google pour l'attaquer en justice, l'accusant de surveiller de trop près la navigation des différents utilisateurs.



Le géant du Web continuerait de récupérer des informations sans que les internautes ne le sachent... Pire encore, il le ferait, malgré l'activation du mode "Navigation privée" sur les navigateurs.



Ces actions seraient effectuées grâce à Google Analytics, Google Ad Manager et lors de clics sur des publicités, aussi bien sur ordinateur que sur les apps et jeux mobiles. Cela aide Google à en savoir plus sur les amis, les loisirs, les aliments préférés, les habitudes de lecture des utilisateurs et même sur les "choses les plus intimes et potentiellement embarrassantes" qu'ils recherchent en ligne, selon la plainte.



Google, lui, se dédouane quelque peu en indiquant que malgré la navigation privée, les sites web peuvent "être en mesure de collecter des informations sur votre activité".



Le recours collectif réclame la coquette somme de 5 milliards de dollars.



Source