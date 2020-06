Minecraft Earth : une troisième saison pour les défis "Aventure"

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

Décidément, les développeurs de Minecraft Earth (v0.19.0, 349 Mo, iOS 12.0) ne s'arrêtent plus et semblent enchaîner les mises à jour pour leur jeu phare.



Alors que la semaine dernière, ces derniers donner le coup d'envoi de la saison 2 des défis, ils remettent le couvert en proposant la troisième saison des défis "Aventure".



De quoi offrir encore plus de contenu et d'occupations aux nombreux joueurs...

Minecraft Earth lance la saison 3 de ses défis Aventure

La nouvelle saison des défis Aventure est d'ores et déjà disponible au sein de l'App Store, apportant de "nouveaux cristaux d'aventures épiques incroyables".



Ce n'est pas la seule nouveauté puisque les développeurs apportent également le béton et la poudre de béton en tant que nouveaux matériaux, mais aident également le joueur à mieux cerner certaines facettes du jeu :

Si vous avez des emplacements vides de cristaux d'aventure, appuyez désormais dessus pour savoir comment obtenir plus de cristaux.

Pour le reste, deux nouvelles créatures intègrent Minecraft Earth : le Mouton d'encre et le Lapin arlequin.

