StopCovid : l'app déjà numéro un du Play Store et de l'App Store

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

10

Comme attendu, l'application StopCovid France a vu le jour sur nos mobiles hier, en fin de journée. Un développement plus long que prévu, avec des contraintes, qui aura eu le droit à une promotion digne des plus grands studios, notamment lors de discours de nos hommes politiques.



De ce fait, et vu la complexité de la situation liée au COVID-19, la plupart des utilisateurs se sont rués sur l'outil de localisation à sa sortie. Un tel afflux que l'application a été propulsée en tête de l'App Store et du Play Store en seulement quelques heures.

StopCovid cartonne sur l'App Store et le Play Store

La plupart du temps, lorsque l'on sonde nos proches ou que l'on consulte les réseaux sociaux, un retour négatif semble découler autour de l'application StopCovid lancée par l'état français.



Pourtant, quelques heures après sa sortie, cette dernière fait un carton et se propulse à la première place des classements de l'App Store et du Play Store (pour prendre la place de l'app "Stop Covid19 CAT").



Si on ne sait pas encore de combien de téléchargements on parle, on imagine que des chiffres seront partagés dans les prochains jours par notre Premier ministre.



De notre côté, si l'on doit donner notre avis, nous pensons que l'application arrive malheureusement trop tard et risque d'avoir un effet néfaste sur les personnes ayant déjà peur de sortir de chez eux.



Et de votre côté, l'avez-vous téléchargé ?



Mise à jour de 10h : Cédric O, le secrétaire d’État chargé du numérique, vient d'annoncer le chiffre de 600 000 téléchargements à BFMTV pour StopCovid France sur iOS et Android.

Télécharger l'app gratuite StopCovid France