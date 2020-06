The Academy : un jeu d'aventure à la sauce Harry Potter en approche

Hier à 18:59 (Màj hier à 18:59)

Corentin Ruffin

Réagir

Quelques semaines en arrière, nous prenions connaissance de la préparation d'un jeu fort prometteur, développé par le studio Pine Studio et édité par Snapbreak Games. Son nom ? The Academy: Untold Past !



La belle nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le droit à de nouvelles informations sur le jeu, avec notamment sa date de sortie.



Prévu sur iOS, Android et PC, celui-ci est désormais disponible en précommande sur ces différentes plateformes, pour un lancement prévu le 19 juin prochain. Voici la bande-annonce :

The Academy : de l'aventure et des casse-tête

C'est donc officiel, nous autres, les joueurs, aurons la chance d'entrer dans la célèbre Académie Arbor, où "mystères et excellence vont de pair". On y incarnera un jeune élève du nom de Sam qui, avec ses amis, aura la lourde tâche de percer tous les secrets de cette école magique.



Vous l'aurez compris, on parle d'un parfait mélange entre Harry Potter et le Professor Layton, dans un jeu comportant plus de 200 puzzles et énigmes.



Prévu pour le 19 juin prochain, le jeu sera disponible gratuitement, mais les chapitres se débloqueront grâce aux achats intégrés. Pour débloquer l'aventure complète, il faudra débourser aux alentours de 10€.

Télécharger le jeu The Academy: Untold Past