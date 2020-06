Voici le nouveau Chromecast sous Android TV de Google (Sabrina)

Il y a 3 heures

Alban Martin

3

Google travaille activement sur le successeur du Chromecast avec un dongle sous Android TV et doté d’une télécommande avec un bouton dédié à Google Assistant.



Ce nouveau dongle se distinguerait du Chromecast actuel par le fait qu'il serait autonome. Nul besoin d'un smartphone, l'accessoire embarquerait directement les apps Android TV.

Sabrina : le nouveau dongle de Google

Le Chromecast fait partie des projets réussis de Google, un petit dongle HDMI à brancher derrière n'importe quel écran pour le transformer en Smart TV et ainsi accéder à Netflix, Youtube, Spotify et autre.



Après les rumeurs (la dernière datant de mars), place aux fuites puisque les experts du site XDA ont publié une série d’images permettant de savoir à quoi va ressembler le produit final.



Voici le nouveau Chromecast de Google en photos officielles (mais fuitées) :

Sans surprise, Google s’est inspiré du format actuel du Chromecast avec de nouveaux coloris. D’après XDA, le nom de code du produit serait « Sabrina ». Et voici également la télécommande qui l'accompagnera :



Voilà de quoi se passer des box opérateurs sans souci et même acheter un simple écran d'ordinateur pour le transformer en Smart TV. Avec Android TV inclus, vous pourrez alors installer les apps et jeux de votre choix. On pourra certainement se connecter à Stadia pour jouer aux jeux dernier cri.



Reste désormais à connaitre le prix et la date de sortie du nouveau Chromecast de Google. Mais avec les fuites des images de presse, gageons que ce soit imminent.



Vous avez déjà testé Chromecast ? Quel est votre avis face à l'Apple TV ?