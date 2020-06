Apple TV+ : James DeLorenzo va s'occuper du sport !

Nous avons affaire à un beau curriculum vitae ! Apple vient de mettre la main sur James DeLorenzo, responsable de la division sportive d'Amazon Video depuis 2016. Mais, ce n'est pas tout, puisque ce dernier était également Senior Vice President de la société Audible, que l'on connaît notamment pour les livres audio. Son nouveau projet risque de ne pas trop le déboussoler, étant donné qu'il aura le même poste qu'auparavant : il sera en charge de la division sportive d'Apple TV+. Un nouveau défi de taille pour l'homme, qui va devoir répondre aux attentes d'Apple pour ses désirs de diffuser du sport en direct sur sa plateforme. Récemment, on apprenait que la Pomme était en discussion avec Pacific-12 Conference dans le cadre d'un accord sur les droits médias à partir de 2024. On a hâte de voir ce que cette nouvelle recrue de poids va apporter ! Source

