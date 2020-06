Wozniak : Le racisme et la discrimination ne peuvent être résolus par la technologie

L’agitation que nous ressentons, ce sont des choses émotionnelles et la technologie n’est pas émotionnelle, donc il y a une limite à ce que la technologie peut faire. La technologie est des outils que les humains utilisent pour obtenir ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin, donc c’est vraiment les humains qui contrôlent.

Même s'il ne fait plus partie d'Apple, Steve Wozniak le co-fondateur de la firme de Cupertino continue à s'exprimer régulièrement dans les médias. Suite aux récents événements survenus aux États-Unis, Wozniak a décidé de dire ce qu'il pensait de la situation après le décès de George Floyd. L'interview a abordé plus précisément la lutte contre les inégalités.

