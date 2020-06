Bloomberg confirme le crédit à taux 0 d’Apple pour iPad, Mac et autres

Medhi Naitmazi

Cela se confirme, Apple se prépare à lancer de nouvelles offres de crédit sans frais sur son Apple Card, similaires à ce qu'elle a introduit fin 2019 pour l’iPhone.



Lors du dernier appel aux actionnaires lors des résultats trimestriels, le PDG d'Apple, Tim Cook, avait annoncé que le programme allait bientôt s'étendre à d'autres produits comme le Mac et l’iPad.

Une nouvelle option de crédit pour l’Apple Card pour acheter un iPad, un Mac, une Apple TV, etc

Selon Bloomberg, le nouveau financement permettra aux clients d'acheter des produits tels que l’iPad, le Mac, l’Apple Pencil ou encore l’écran Pro Display XDR sur leur carte de crédit Apple en versements mensuels, sur 12 mois à 0% d'intérêt.



Apple offrira des plans sans frais de 6 mois pour des produits moins chers comme l’Apple TV, les AirPods et le HomePod. Un chiffre à comparer aux 24 mois offerts par l’Apple Card pour les achats d’iPhone.



Tout comme le programme iPhone, l'achat est ajouté à l'historique des transactions de la carte. Une fois la période de 0% d'intérêt de 6 ou 12 mois écoulée, le reste du solde est ajouté à la carte et payé conformément au taux d'intérêt standard de la carte de l'utilisateur.



Le financement nécessitant une Apple Card, cela signifie naturellement que l'offre sera limitée aux États-Unis dans un avenir proche, même si Apple travaille activement à son expansion dans de nouveaux pays comme la France.



Tout cela est savamment calculé par la firme qui vise avant tout à améliorer ses ventes par le financement sans frais. Cela fonctionne déjà plutôt bien sur l’iPhone, alors Tim Cook veut étendre l’offre à toute la gamme.



Seriez-vous intéressé par ce genre de crédit si l’Apple Card sortait dans votre pays ? On rappelle d’ailleurs qu’en cas d’achat de produits Apple avec la carte, la firme reverse 3% sur le compte client, le fameux cashback. Un autre élément incitateur qui a fait ses preuves.



