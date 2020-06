iMac 27" : Les délais s'envolent sur l'Apple Store (renouvellement ?)

Depuis aujourd'hui les délais de livraison de l'iMac 27 pouces ont nettement augmenté. En effet, ils sont passés d'une livraison en 24h à une livraison entre le 23 juin et le 30 juin. Un signe qui pourrait être l'indication d'un renouvellement imminent. De plus, à deux semaines de la WWDC 2020, il y a de quoi se poser des questions...

Une difficulté de production ou le signe d'une annonce prévue lors de la WWDC 2020 ?

Et si la WWDC 2020 était l'occasion pour Apple de proposer une toute nouvelle génération de son iMac ?

L'ordinateur de bureau d'Apple est souvent critiqué pour son design inchangé et complètement démodé. Les gros bords qui entourent l'écran sont clairement un point faible dans les ventes de l'iMac. Aujourd'hui, la majorité des clients privilégient des écrans sans bords comme ce qu'on peut retrouver sur les smartphones.

Plusieurs rumeurs ont évoqué un lancement d'iMac 27" cette année, la commercialisation était plus annoncée vers cet automne. Mais il n'est pas impossible que la firme de Cupertino ait un peu d'avance dans son calendrier.

Bien sûr l'autre hypothèse est que Apple rencontre actuellement des difficultés sur la production de l'iMac 27". Cependant, pourquoi l'iMac 21,5 pouces lui ne serait pas concerné ? Toutes les configurations ont leurs délais habituels soit une livraison gratuite pour demain avant 17h.

Ce qui est quand même étrange c'est que l'entreprise annonce une livraison entre le 23 juin et le 30 juin sachant que la WWDC 2020 sera le 22 juin... Et si Apple expédiait les nouveaux iMac dès le lendemain de l'annonce ?



Pour rappel, c'est la première fois de son histoire que la WWDC 2020 sera retransmise en direct sur internet. On devrait découvrir iOS 14, macOS 10.16 ainsi que watchOS 7. Il n'est pas impossible que la firme de Cupertino profite de ce rendez-vous pour présenter de nouveaux produits et/ou mettre à jour des produits déjà existants.