iOS 14 : l'enregistrement des appels est une fausse rumeur

Il y a 1 heure

Alban Martin

1

Dans deux semaines, Apple va dévoiler iOS 14 ainsi que d'autres mises à jour majeures de ses plates-formes populaires comme iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 ou encore macOS 10.16.

D'ici là, le flot de rumeurs ne s'arrêtera pas de divulguer de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple les widgets, les fonds d'écrans, l'app AR, la traduction dans Safari, ou encore désormais l'enregistrement des appels téléphoniques.



Cette dernière rumeur provient d'une capture d'écran publiée par IT Home, basée sur une version en fuite d'iOS 14. Nous avons précédemment signalé qu'il y avait une première version d'iOS 14 faisant le tour depuis des mois maintenant.

Une fausse rumeur sur iOS 14

Sur cette nouvelle fuite, vous aurez peut-être remarqué que "Facetime" n'est pas orthographié de manière correcte. En effet, la capitalisation n'est pas celle utilisée pour la fonction d'appel vocal et vidéo d'Apple. Cependant, il s'agit d'une première version d'iOS 14, il est possible que ce soit un petit "bug", même si les noms de marque mal écrits sont le signe d'un fake.



Au-delà de la fonctionnalité qu'on retrouve par exemple avec des tweaks du côté du jailbreak, il y a une grosse question légale. En effet, il n'est pas possible d'enregistrer les conversations dans la plupart des pays et la capture explique d'ailleurs que l'utilisateur «reconnaît et accepte qu'il est de sa responsabilité d'informer toutes les parties de l'appel qu'il est enregistré et que accepte de se conformer à toutes les lois applicables dans sa juridiction en ce qui concerne l'enregistrement des appels quand l'enregistrement des appels audio est activé ».



Si la plupart des pays encadrent l'enregistrement des appels avec la nécessité d'avertir toutes les parties, dans certains pays comme en Inde et en Australie, l'enregistrement des appels est totalement interdit. Raison de plus pour ne pas croire en cette rumeur, d'autant que cela ne ressemble pas à une fonctionnalité qu'Apple intégrerait à iOS 14.



Quoi qu'il en soit, nous le saurons assez tôt. Apple tiendra sa conférence mondiale des développeurs 2020, la WWDC, le lundi 22 juin.