Apple Watch : Un défi d'activité pour la journée internationale du yoga le 21 juin

Si vous êtes récents utilisateurs de l'Apple Watch, suivant vos activités et l'évolution quotidienne des anneaux, vous remportez des trophées ! Pour les retrouver, il vous suffit d'ouvrir l'application " Activité " sur votre iPhone, vous trouverez en bas " Trophées ". Ils sont rangés par catégorie . Vous avez les trophées des "Compétitions", des "Défis Édition limitée", les "Défis mensuels"... Source

Célébrez la Journée internationale du yoga et gagnez ce prix le 21 juin en faisant une séance de yoga d'au moins 20 minutes. Enregistrez votre temps avec n'importe quelle application qui ajoute des séances d'entraînement à la santé.

Ce genre de journée spéciale est une formidable opportunité pour découvrir les activités que vous pouvez réaliser avec votre Apple Watch. Le 21 juin aura lieu la journée internationale du yoga , une journée qui nous vient du Premier ministre indien Narendra Modi qui n'a cessé d'insister auprès l'ONU en 2014 pour qu'une journée soit consacrée à cette activité. Les possesseurs d'Apple Watch pourront le 21 juin récupérer un trophée et trois stickers animés que vous pourrez utiliser dans l'application iMessage. Apple explique :

Dès qu'une journée internationale en lien avec des activités que propose l'Apple Watch arrive, la firme de Cupertino célèbre à chaque fois ce jour avec des défis spéciaux. On a eu le droit récemment au défi lié à la journée mondiale de l'environnement, désormais c'est la journée internationale du yoga qui va être mise en avant pour les possesseurs de la montre connectée d'Apple.

