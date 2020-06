Citroën va présenter sa e-C4 électrique le 30 juin

Fin juin, le 30 pour être exact, Citroën présentera la nouvelle C4. Mais plutôt que de proposer une simple évolution, la marque aux chevrons annonce une variante 100 % électrique de sa berline compacte. Nommée e-C4, elle sera dérivée de la 2008 électrique du cousin Peugeot.



Citroën se lance dans l'électrique grand public avec la e-C4

Malgré un calendrier chamboulé par la crise du coronavirus, le constructeur français maintient donc la sortie de sa nouvelle C4 pour 2020. Si la future C4 serait révélée le 30 juin, on scrutera surtout la e-C4 électrique qui viendra apporter une offre supplémentaire dans la gamme compacte, encore peu fournie sur le marché mondial. Pour le coup, la marque a publié un court teaser vidéo.

Taille et moteurs de la c4 2020

Comme indiqué, cette nouvelle génération est construite sur la plate-forme CMP déjà utilisée par les Peugeot 208 et 2008 ou même la DS 3 Crossback. Les trois véhicules proposent à la fois du thermique, de l'hybride et de l'électrique.



Du coup, on peut s'attendre à des C4 PureTech 100 / 130 ch, BlueHDi 100 / 130 ch et surtout une e-C4 doté d'une batterie de 50 kWh alimentant un moteur de 136 ch. Pour se démarquer, la e-C4 serait plus grande afin d'être plus accueillante. On parle de 4m40 de long et de plus de 2,6 m d'empattement.



Avec un tel moteur, il ne faudra pas s'attendre aux performances d'une Tesla Model 3.

