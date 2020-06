Kingdom Hearts : Dark Road de Square Enix se montre en images

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

En mai dernier, Square Enix annonçait le report de Kingdom Hearts : Dark Road, un jeu mobile dont on n'avait plus de nouvelles. Maintenant que le studio a relancé l'intérêt, il nous partage quelques informations et images.



Pour ceux qui ne le sauraient pas, la saga Kingdom Hearts est un mélange d'action RPG et de MMO mettant en scène des personnages de l'univers de Disney et de Final Fantasy.

Cette nuit, le compte Twitter du jeu a publié plusieurs visuels du futur jeu mobile, et en a même ajouté quatre autres aux utilisateurs qui utilisaient le hashtag #KHDR pour retweeter un message. On retrouve notamment Xehanort, l’ennemi principal de la série à la tête de l'Organisation XIII, et Maître Eraqus, qui était auparavant un ami proche de Xehanort.

Logique me direz-vous quand on sait que Kingdom Hearts : Dark Road est centré sur le passé de ce vilain personnage qui était du bon côté au départ, Et quand aux autres personnages révélés, il s’agit de Urd, Bragi, Vor et Hermod.



Autrement, Square a publié deux captures du jeu pour voir le style graphique et l'environnement principal avec l'entrée de la cité.



Il ne reste plus qu'à attendre une date de sortie pour Kingdom Hearts : Dark Road qui se cachait donc derrière le Project Xehanort. On rappellera que ce nouveau titre ne sera pas disponible seul mais inclus dans Union χ.

Télécharger le jeu gratuit KINGDOM HEARTS Union χ[Cross]