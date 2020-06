Mac : Un programme d'échange aux États-Unis et au Canada

Julien Russo

On connaissait déjà le programme d'échange pour les iPhone en Apple Store, mais pas encore pour les Mac ! Avant l'annonce du nouvel iMac prévue pour la WWDC 2020, Apple va prochainement lancer un programme d'échange pour les Mac dans ses boutiques. Pour les États-Unis on parle d'un lancement dès le 15 juin, pour le Canada dès le 18 juin.

Échanger votre Mac contre un nouveau (avec supplément financier)

Ce qui est formidable c'est que dès qu'une mesure de grande ampleur est communiquée aux employés d'Apple Store, ça fuite assez rapidement !

Les milliers d'employés qui travaillent dans les boutiques américaines et canadiennes d'Apple ont reçu récemment une note leur informant que Apple va mettre en place un programme d'échange de Mac en Apple Store.

Lors de l'achat d'un nouveau MacBook ou nouvel iMac, les clients pourront ramener leur ancien Mac ce qui permettra d'alléger la facture du nouveau.

Bloomberg qui est à l'origine de cette révélation explique :

Le géant de la technologie basé à Cupertino, en Californie, a informé les employés du commerce de détail que le nouveau programme débutera le 15 juin aux États-Unis et le 18 juin au Canada, selon des personnes familières avec le sujet. Les clients peuvent échanger un Mac contre un crédit contre un nouvel ordinateur ou appliquer la valeur d'échange à une carte-cadeau Apple.

Le programme d'échange de Mac existait déjà en ligne, mais il ne l'était pas encore en Apple Store physique.

Pour le programme d'échange des Mac, le concept ne change pas. Plus vous avez un iMac ou MacBook Air/Pro récent et plus la participation financière d'Apple sera intéressante. Bien sûr, il sera toujours mieux de revendre son Mac, mais pour certaines personnes qui n'ont pas le temps ou qui ne trouvent pas un acheteur cela peut être une solution attrayante.



De plus, il a été prouvé à de multiples reprises qu'échanger un iPhone, iPad ou Apple Watch lors de l'achat d'un nouveau produit était quelque chose qui attirait les consommateurs.

Comme les produits Apple sont onéreux, une reprise permet de diminuer le prix du nouvel appareil et donc en conséquence d'améliorer les ventes !

Le rapport du média américain explique :

Cette décision pourrait aider à augmenter les ventes de Mac en donnant aux clients un moyen d'obtenir du crédit pour un nouveau modèle au point d'achat. Cependant, l'impact complet du programme prendra probablement plusieurs semaines de plus, car environ 200 des magasins de détail d'Apple sont toujours fermé en raison des précautions de Covid-19.

Pour rappel, voici le crédit que vous pouvez obtenir lors de l'achat d'un nouveau Mac (si vous donnez votre ancien) :



Votre appareil Valeur de reprise estimée MacBook Pro Jusqu'à 630€ MacBook Air Jusqu'à 480€ MacBook Jusqu'à 300€ iMac Pro Jusqu'à 850€ iMac Jusqu'à 350€ Mac Pro Jusqu'à 320€ Mac Mini Jusqu'à 420€

Il n'y a pour l'instant aucune date fixée pour l'échange de Mac en Apple Store français. Cependant, il n'y a aucun doute que cette nouveauté arrive également dans les boutiques européennes.

Tout ce qui est bon pour vendre plus est le bienvenu !