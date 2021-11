Apple lance un programme de mise à niveau pour les MacBook aux États-Unis

Il y a 1 heure

Julien Russo

L'une des volontés d'Apple a toujours été de s'imposer dans le secteur des professionnels, la firme de Cupertino sait que ses Mac répondent parfaitement aux besoins et exigences des petites et grandes entreprises. C'est pour cette raison qu'Apple exporte aujourd'hui le concept de la mise à niveau avec l'iPhone... sur l'univers Mac !

Bientôt en France ?

C'est nouveau et ça vient de débarquer aux États-Unis. À travers son partenaire financier CIT, Apple lance un programme de mise à niveau de ses MacBook Air et MacBook Pro aux petites entreprises.

Le géant californien a conscience depuis toujours qu'acheter un Mac, c'est tout de même un budget, qu'on soit particulier ou professionnel, débourser plus de 2000 dollars pour un Mac de dernière génération, ce n'est pas évident !



Pour inciter les petites entreprises à investir dans des Mac plutôt que des PC sous Windows pour faire des économies, Apple propose un nouveau moyen de se procurer des MacBook.

Le concept est simple, au lieu d’acheter directement les MacBook Air/Pro, la petite entreprise va pouvoir payer tous les mois une somme prédéfinie en fonction des MacBook qu'elle va choisir pour ses collaborateurs.

La grille tarifaire est déjà disponible et prête pour les entreprises qui souhaitent rejoindre le programme :

Modèle Prix catalogue Paiement mensuel estimé (+ les taxes applicables) MacBook Air 13" 999$ 30$/mois MacBook Pro 13" 1299$ 39$/mois MacBook Pro 14" 1999$ 60$/mois MacBook Pro 16" 2499$ 75$/mois

La bonne nouvelle, c'est qu'Apple enverra des modèles de dernières générations, c'est-à-dire les MacBook Pro avec l'encoche et la puce M1 Pro ou M1 Max.

Pour l'entreprise, ce nouveau programme permet d'obtenir du matériel informatique rapidement sans avoir besoin d'investir d'importantes sommes. De plus, dès qu'un nouveau modèle est commercialisé, il est possible d'avoir une mise à niveau immédiatement suivant le stock disponible.

Cette solution est une belle économie pour l'entreprise et un avantage considérable pour Apple qui va fidéliser d'une manière spectaculaire des milliers d'entreprises aux États-Unis.



Le partenaire financier CIT s'occupe d'analyser les candidatures des entreprises puis de les valider, c'est en quelque sorte un soulagement pour Apple qui n'aura pas besoin de gérer cet aspect du programme. Dès validation de la candidature, l'information est transmise à Apple pour que le service logistique envoi les Mac.

Si on regarde bien, Apple est perdant vis-à-vis d'un achat direct, mais la firme de Cupertino expédiera en contrepartie plus de MacBook et incitera plus facilement les entreprises à rester dans son écosystème.



Pour le moment ce programme de mise à niveau n'est disponible qu'aux petites entreprises situées aux États-Unis, Apple n'informe pas sur une future disponibilité à l'international !