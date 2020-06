Apple supprime Pocket Casts à la demande du gouvernement chinois

Pocket Casts fait partie des plus célèbres applications pour écouter des podcasts, elle est disponible pour iOS et d'autres plateformes comme Android, mais ses développeurs font maintenant face à une situation délicate avec Apple et la Chine. La firme de Cupertino aurait supprimé l'application Pocket Casts de l'App Store chinois à la demande du gouvernement local.

Un moyen de censure ?

Pocket Casts has been removed from the Chinese App store by Apple, at the request of the Cyberspace Administration of China. We believe podcasting is and should remain an open medium, free of government censorship. As such we won't be censoring podcast content at their request. — Pocket Casts (@pocketcasts) June 11, 2020

Sur Twitter, Pocket Casts expliquent donc que leur application iOS a été retirée de l'App Store chinois, à la demande de Cyberspace Administration of China, soit le nom de l'agence gouvernementale qui contrôle ce qui est accessible ou non dans le pays via internet. Ils ajoutent qu'ils croient en un fonctionnement qui serait libre de la censure des gouvernements, et dénoncent cette pratique.



Malheureusement ce n'est pas la première fois qu'Apple supprime une application de l'App Store suite à une demande du gouvernement chinois, et si Pocket Casts prend le même chemin que Quartz, il y a de fortes chances qu'on ne revoit plus jamais cette application de lecture de podcasts dans le pays...



La censure est très présente en Chine, on se rappelle encore plus récemment du retrait de Plague Inc lors du pic de la pandémie de Covid-19 en Chine.

Que pensez-vous des méthodes utilisées par le gouvernement Chinois ? Avez-vous peur que la loi contre la haine adoptée le mois dernier en France permettent d'autoriser Facebook, Instagram, Twitter, etc, à censurer notre contenu ?

