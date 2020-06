Voice Match arrive sur les appareils compatibles avec l'Assistant Google

Ainsi, il sera possible d'apprendre à l'Assistant Google de reconnaître jusqu'à six voix de personnes. Une bien belle avancée ! Source

Grosse mise à jour à venir du côté de chez Google, et plus particulièrement de ses appareils embarquant l'Assistant Google, équivalence de Siri. En effet, ces derniers vont proposer une update qui permettra à l'assistant de bénéficier de Voice Match , une fonctionnalité donnant un bel avantage face à ses concurrents. En outre, cet outil permet à l'Assistant Google de reconnaître la voix de son interlocuteur, pour ainsi proposer des réponses personnalisées.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.