Apple Arcade : Le jeu d'aventure Little Orpheus arrive dans le catalogue

Apple continue à régulièrement alimenter le catalogue d'Apple Arcade, c'est une nouvelle fois le cas avec Little Orpheus qui est un jeu d'aventure.



Le service de jeu à la demande rencontre un joli succès en partie grâce à la qualité et la diversité des jeux.

Développée par le studio Sumo Digital, Little Orpheus se présente comme un jeu avec de jolis graphismes et un scénario passionnant. Vous incarnerez Ivan Ivanovich un cosmonaute qui doit survivre après une mission qui a mal tourné.

Voici l'histoire du jeu :

Nous sommes en 1962 et la NASA essaie d'envoyer un homme sur la lune. Dans un coin reculé de la Sibérie, un cosmonaute soviétique se dirige dans le sens inverse. Le camarade Ivan Ivanovich, installé dans sa capsule d’exploration, Little Orpheus, est parachuté dans un volcan éteint pour explorer le centre de la Terre. Il disparaît aussitôt.



Trois ans plus tard, il émerge en prétendant avoir sauvé le monde. Il a également perdu la bombe atomique qui alimentait Little Orpheus. Il est emmené dans un bunker top secret au plus profond des montagnes de l'Oural pour être débriefé par le redoutable général Yurkovoi, un homme si effrayant que même Staline ne lui paierait pas un verre. Le Général retrousse ses manches, fixe Ivan d'un regard d'acier et lui dit : « Alors... où étiez-vous camarade ? Et où est ma bombe ? »

Et Ivan le regarde droit dans les yeux et lui dit : « Eh bien, Général, vous ne croirez peut-être pas ce qui m'est arrivé, mais je ferai de mon mieux. Parce que c'est comme ça que c'est arrivé... »