Les Apple Store anglais rouvriront le 15 juin prochain

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Petit à petit, les pays du monde entier reprennent une vie quasi normale après le passage de l'ouragan coronavirus... Si les dernières nouvelles sont bonnes au niveau des infectés et des victimes, les boutiques, restaurants et bars rouvrent leur porte, petit à petit.



C'est le cas de la Pomme, qui continue progressivement d'ouvrir à nouveau ses magasins physiques : la prochaine étape semble avoir lieu au Royaume-Uni.



À partir du 15 juin, certains Apple Store pourront accueillir des clients et vendre les produits à la Pomme.

Les Apple Store ouvrent au Royaume-Uni

Cela fera trois mois, trois mois que les Apple Store sont fermés au Royaume-Uni, ce qui représente un temps plus long qu'ailleurs. Bien que le Brésil, le Mexique, le Canada, Singapour et plusieurs états aux États-Unis ne soient toujours pas éligibles à une réouverture, 328 des 510 magasins Apple ont désormais leurs portes ouvertes dont en France depuis mardi.



Et le 15 juin prochain, la liste s'agrandira puisque les boutiques à la Pomme seront autorisées en Angleterre et en Irlande du Nord. Seuls l'Écosse et le Pays de Galles ne sont pas encore concernés par cette ouverture.



Comme pour les magasins ailleurs dans le monde, Apple fera suivre des mesures de sécurité strictes et respectera des directives de distanciation sociale pour la sécurité des clients et des employés.



