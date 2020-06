Apple Card : le financement à taux 0 pour iPad, Mac, AirPods et plus

Apple a officiellement lancé une nouvelle offre de financement de produits avec l'Apple Card à taux 0%. Sans intérêt, les possesseurs de la carte de crédit (USA seulement pour le moment) peuvent se voir offrir de nouvelles options de financement pour la gamme Mac, iPad, AirPods Pro, AirPods, Apple Pencil, etc.



Le taux 0 sur tous les produits Apple, sauf l'Apple Watch

En décembre 2019, Apple lançait une nouvelle option de financement iPhone à taux 0% pour les utilisateurs de sa carte, et lors du dernier appel de revenus d'Apple avec les investisseurs, Tim Cook a annoncé que des promotions similaires seraient bientôt disponibles pour d'autres produits Apple. Chose confirmée encore très récemment par Bloomberg et qui prend forme ce jour.



Les options de financement varient selon le produit. Par exemple, des articles plus chers comme le Mac et l'iPad Pro offrent un financement de 12 mois sans frais. Des articles intermédiaires comme les AirPods et les AirPods Pro proposent un financement de 6 mois à taux 0%. L'Apple Watch est exclue de ces options de financement pour des raisons inconnues.



Par exemple, vous pouvez financer des AirPods Pro avec un intérêt de 0% pendant 6 mois, ce qui équivaut à 41,50$ par mois. Les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil peuvent être financés pour 33,16$ par mois. Vous pouvez financer un MacBook Pro 16 pouces à partir de 199,91$ pour 12 mois, un ordinateur sur lequel Apple vient également d'ajouter une option graphique plus puissante.



Les Mac Pro et Pro Display XDR sont également éligibles à ces options de financement. Le Pro Display XDR commence à 416,58$ par mois, tandis que le Mac Pro commence à 499,91$ par mois.



Apple encourage également les utilisateurs à financer les achats d'iPad et ses accessoires. Par exemple, vous pouvez financer l'iPad Pro, le Magic Keyboard et l'Apple Pencil pendant 12 mois à taux 0%.



On rappelle qu'avec cette option, vous bénéficiez toujours des 3% de cash back offerts pour tout achat chez Apple. Une double raison d'utiliser son Apple Card.



Si vous habitez aux USA, vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais en sélectionnant le paiement mensualisé au moment du paiement, que ce soit en ligne ou en magasin.



