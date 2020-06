Disney+ : Un succès phénoménal au Royaume-Uni, déjà 4,3 millions d'abonnés

Il y a 4 heures

Julien Russo

2

Disponible depuis le 24 mars au Royaume-Uni, Netflix a déjà pris la troisième place des plateformes de streaming les plus populaires. La plateforme de streaming de Mickey passe devant des concurrents qui existent depuis plusieurs années, mais qui n'ont jamais dépassé les 10% de part de marché.

Disney+ rencontre un énorme succès

L'attente pour les pays européens aura été longue, mais la plateforme de streaming aura bien été accueilli d'après les premiers chiffres des cabinets d'analyses.

Selon Omdia Consumer Research, Disney+ réussirait particulièrement bien au Royaume-Uni. En seulement quelques semaines de disponibilité, le service est passé devant des concurrents comme Apple TV+, Britbox, Crunchyroll, Now TV...

Les avantages qui poussent les anglais à souscrire à l'offre de Disney sont les mêmes que pour les autres pays, un tarif particulièrement accessible et une période d'essai gratuit de 1 semaine qui motive à découvrir le service !

Du côté des concurrents les offres ne sont pas du tout au même prix (à part pour Apple TV+).

La popularité de Disney+ au Royaume-Uni peut aussi s'expliquer par le confinement. En effet, si la majorité des pays étaient eux aussi en confinement, celui du Royaume-Uni a été plus tardif et a été prolongé. Une situation qui a profité à toutes les plateformes de streaming ! Disney ne pouvait pas trouver meilleur moment pour lancer son nouveau service.

Pour l'instant, Disney+ reste troisième derrière Netflix et Amazon Prime Vidéo. Il reste encore de la route à faire pour détrôner le service de Reed Hastings qui reste le chouchou de nombreux anglais.

Netflix détient 58,4% de part de marché et Prime Vidéo 46,9%.

En France, le tableau est identique, puisque Netflix est premier à 60%, Amazon est loin derrière avec 27,8% et Disney+ obtient une part de marché de 22,5%.

Télécharger l'app gratuite Disney+