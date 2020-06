Moonlighter de 11 Bit Studios sortira sur iOS et Android cette année

Alban Martin

Nouveau jeu indépendant en approche. Le studio derrière This War of Mine ou du très récent Slay the Spice, 11 bit studios vient d'annoncer un RPG d'action nommé Moonlighter. Le futur titre sortira avant la fin de l’année sur iOS et Android. Inspiré par les classiques comme Zelda, Moonlighter est un portage mobile qui a fait les beaux jours de la Nintendo Switch et de la PS4.



Regardez la vidéo des 11 trucs funs à savoir sur le jeu :

Un portage pas comme les autres pour Moonlighter

Contrairement à de nombreux ports mobiles, Moonlighter n'utilisera pas les joysticks virtuels qui sont devenus populaires, mais s'appuiera plutôt sur les commandes par geste de type "balayage". Le jeu mobile aura la campagne d'histoire complète et le DLC, mais avec un système de combat simplifié qui utilise des attaques automatiques et des coups pour esquiver. En raison de ce changement, Moonlighter Mobile ressemblera davantage à des jeux comme Final Fantasy XV: Pocket Edition.



Pour le reste, on parle d'un jeu en pixel-art bien maitrisé, avec des environnements variés, des combats difficiles et un tas d'ennemis et d'obstacles à affronter.



Rendez-vous en fin d'année !



