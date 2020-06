La PS5 vendue au prix de 499€ sur Amazon, sortie le 20 novembre

La semaine dernière, Sony levait le voile sur le design de sa prochaine console de salon, la PlayStation 5. Au passage, la firme a notamment dévoilé quelques jeux exclusifs, mais également des accessoires qui seront commercialisés en même temps.



Seul bémol, le groupe nippon n'a pas encore révélé la date de sortie officielle et le tarif que coûteront les deux versions de la machine (une qui mise sur le dématérialisé, sans lecteur CD, une autre avec).



Néanmoins, petite surprise depuis quelques minutes : le site web Amazon vient de dévoiler la page de vente officielle de la console, avec son prix. Une information qu’on vous partage en exclusivité !

La PS5 vendue au prix de 499€ ?

En effet, la plateforme d'achat, et plus particulièrement le revendeur officiel PlayStation, vient de rendre disponible la page officielle de la console à cette adresse.



Ainsi, un prix de 499€ était affiché pendant de courtes minutes avec une date de sortie prévue pour le 20 novembre. On ne sait pas encore si il s'agit du vrai coût, ni quelle version est concernée, même si les images montrent le lecteur CD.



Si le tarif a disparu depuis, laissant place à un "Actuellement indisponible", il y a de fortes chances que Sony revienne rapidement à la charge en répondant aux dernières questions des futurs clients.