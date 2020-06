Tim Cook témoignera au sujet des pratiques anticoncurrentielles de l'App Store

Quelques mois en arrière, Apple était pointé du doigt par les développeurs et par des grands noms dans le monde entier pour mettre l'accent sur les pratiques anticoncurrentielles pratiquées par la firme.



En effet, la firme à la Pomme, grâce à son App Store, met en place des règles précises et strictes, ainsi qu'une taxe de 30% de commission qui fait grincer des dents.



En Europe, l'affaire a fait beaucoup de bruit : à tel point que les États-Unis ont commencé à se pencher sur la question, prévoyant ainsi des auditions pour démêler le vrai du faux.

Tim Cook va devoir parler des "pratiques anticoncurrentielles"

Les pratiques anticoncurrentielles sont légion ces derniers mois, de nombreuses sociétés dans le high-tech se font attaquer de toutes parts par d'autres groupes pour pointer des injustices.



Parmi elles, Apple a déchaîné les critiques en Europe, où notamment Spotify a mis en avant les points noirs de l'App Store et des conditions d'entrées.



L'affaire a fait écho jusqu'aux Etats-Unis, qui a décidé de faire appel au Comité judiciaire de la Chambre des représentants pour enquêter sur des affaires similaires. Outre Apple, on retrouve notamment les GAFA (Amazon, Google et Facebook) qui devront répondre à des questions.



Seulement, le Comité a fait une demande afin que ce soit les patrons de ces grosses écuries qui viennent témoigner, le mois prochain. Reste désormais à savoir où cette histoire débouchera.



