Au tour de Rakuten de s'en prendre à Apple

Il y a 5 heures

Corentin Ruffin

Hier, nous vous expliquions qu'Apple, et plus particulièrement Tim Cook, allait être auditionné par le Comité judiciaire de la Chambre des représentants aux États-Unis dans le cadre d'une enquête autour de pratiques anticoncurrentielles commises par les GAFA.



Si on sait que la Pomme fait grincer des dents en Europe, notamment du côté de chez Spotify, à cause de sa taxe de 30% sur l'App Store, c'est désormais un autre groupe qui s'en prend à la firme.



En effet, Rakuten attaque Apple pour les mêmes raisons, apportant un nouvel allié de poids dans cette affaire.

Rakuten attaque Apple en Europe

Le discours semble être le même que pour Spotify : Rakuten ne comprend pas pourquoi Apple taxe à hauteur de 30% sur son App Store et considère qu'il s'agit la d'une pratique anticoncurrentielle.



En effet, la firme possède Kobo, une plateforme spécialisée dans les liseuses électroniques et les livres numériques avec une application dédiée. Ainsi, Rakuten se pose la question de cette taxe à chaque vente de livres tandis qu'Apple, qui possède son propre espace, Apple Livres, sans aucune commission.



Pour contrer cette taxe, Rakuten encourage les utilisateurs à acheter leur livre via le site web, puis à le lire avec l'application, pour ainsi éviter les 30%. Cependant, la société juge que ce n'est pas pratique et attaque donc Apple en Europe pour cela...



Est-ce que ces attaques réussiront à faire plier la Pomme ?



