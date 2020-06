App Store : Epic Games, Spotify, Tinder, Netflix... Tous ensemble contre Apple et ses 30% de commission

Sur l'App Store il y a quelque chose qui énerve depuis très longtemps les entreprises qui réalisent une partie de leurs revenus via des abonnements ou des achats intégrés dans les applications. Il s'agit de la commission de 30%. Une taxe jugée excessive et parfois anticoncurrentielle dans certaines situations.

Quel est le point commun entre Fortnite, Spotify, Tinder ou encore Netflix ? Ils se mobilisent tous pour faire changer les règles de l'App Store. En effet, ce qui pose problème est la commission d'Apple sur chaque achat intégré ou abonnement mensuel.

Plusieurs entreprises ont bloqué les achats via les applications, redirigeant vers un serveur sécurisé sur leur propre site. Une pratique que n'apprécie pas Apple !



Dans d'autres situations, les applications avancent un problème de concurrence. Dans le cas de Spotify, la plateforme de streaming a du mal à accepter d'être taxée de 30% quand sur Apple Music la firme de Cupertino touche le revenu de l'abonnement sans taxe. Pareil du côté de Rakuten où les 30% sur les livres électroniques commencent à sérieusement faire perdre patience à l'entreprise. Celle-ci ne comprend pas non plus que Apple soit avantagé avec son service Apple Books.

L'argument est toujours le même : Comment avoir une concurrence équitable quand l'un perd 30% des sommes générées et que l'autre touche 100% des revenus.

Si on reparle de cette vieille affaire qui ne cesse de durer, c'est parce que l'éditeur de Fortnite (Epic Games) vient de remettre de l'huile sur le feu. La société qui vient de lancer la saison 3 de son jeu phare ne comprend pas pourquoi une taxe aussi importante est prélevée sur chaque achat réalisé via la boutique.

Tim Sweeney le patron d'Epic Games a tweeté aujourd'hui :

Autant dire que les propos reflètent une position assez tendue avec Apple.

Des plaintes ont été émises envers la firme californienne et pour la première fois, l'entreprise a vraiment abordé le sujet à travers son porte-parole :

Une chose est sûre, c'est que Apple n'est pas prête à abandonner sa commission de 30% qui est l'une des sources de revenus les plus importantes sur l'App Store.

Apple a quand même fait un geste envers les plateformes de streaming vidéo en avril. Elle a proposé à Amazon Prime Vidéo, Canal+ et Altice One de passer par leurs propres systèmes de paiement et d'éviter la commission.

Here Apple speaks of a level playing field. To me, this means: All iOS developers are free to process payments directly, all users are free to install software from any source. In this endeavor, Epic won’t seek nor accept a special deal just for ourselves.https://t.co/A4sT1eMKMm