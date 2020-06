Apple Watch : Les ventes ont chuté, mais les AirPods remontent le niveau

Au premier trimestre de cette année, les ventes d'Apple Watch auraient chuté d'après les statistiques recueillies par Canalys. La montre connectée d'Apple qui est mise dans la section des "wearables" dans les résultats trimestriels ne devrait pas impacter plus que cela le chiffre d'affaires de la catégorie. En effet, les ventes d'AirPods 2 et d'AirPods Pro amortissent la chute des ventes.

Moins d'Apple Watch, mais plus d'AirPods

L'avantage d'être présent sur plusieurs marchés, c'est que quand un produit rencontre des difficultés, un autre qui se vend mieux peut relever le niveau.

C'est exactement ce qui se passe avec l'Apple Watch et les AirPods. Selon un rapport du cabinet d'analyse Canalys, la firme de Cupertino aurait vu les expéditions chuter de 6 à 5,2 millions pour sa montre connectée. Ce qui passe l'Apple Watch de 46,7% à 36,3% en position dominante sur le marché.

Heureusement, les écouteurs sans fil se vendent comme des baguettes à la boulangerie. Apple arrive à vendre toujours plus d'AirPods, grâce notamment à la version pro qui a instantanément trouvé son public.

Pourquoi cette baisse des expéditions ?

L'Apple Watch aurait été impacté par deux choses au premier trimestre de 2020. La demande qui a été plus faible à cause des magasins fermés suite à la propagation du Covid-19 et la concurrence de Huawei.

En effet, la firme chinoise aurait frappé fort avec sa Watch GT 2, grâce notamment au suivi sportif pour les utilisateurs.

Le rapport du cabinet explique :

Le Watch GT 2 excelle dans le suivi de la condition physique. Avec 15 exercices inclus en standard à côté du suivi des pas de base. Le suivi du rythme cardiaque semble être particulièrement précis et s'accorde bien avec les exercices de Stress et de Respiration [...].

La Watch GT 2 est plutôt un "traqueur de forme physique avancée" dans un facteur plus acceptable de véritable forme de montre. À cet égard, elle est davantage en concurrence avec les Garmins et Fitbits qu'avec les montres intelligentes Wear OS sur le marché.

Le rapport explique aussi :

La forte demande à l'étranger pour les montres intelligentes a contribué à compenser la faible performance de l'Apple Watch en Europe et en Amérique du Nord, qui était due au fait que les clients d'Apple ont tourné leur attention vers les AirPods en tant qu'accessoires indispensables.

Même si Apple reste de loin la première marque sur le marché des montres connectées, il n'en reste pas moins que la part de marché du géant californien en a pris un coup sur le T1 2020.

Voici le classement :

Apple 36,3% Huawei 14,9% Samsung 12,4% Garmin 7,3% Fitbit 6,2% Autre 22,8%









