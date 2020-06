Fortnite : les nouveautés de la saison 3 du chapitre 2 !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Fortnite Chapitre 2 s'offre une saison 3, après deux premiers épisodes ayant apporté de nombreux changements sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, après plusieurs teasers, Fortnite Saison 3 Splashdown a commencé à être déployé sur mobiles, PC, Mac et consoles avec une grosse mise à jour 13.0.



Avez-vous attendu la nouvelle saison pour revenir à Fortnite ou jouez-vous toujours régulièrement ?

Fortnite Saison 3 : les nouveautés de Splashdown

Faites des vagues dans le Chapitre 2 - Saison 3 ! Alors que la tempête se venge, de nouvelles menaces vous attendent. Restez à flot, affrontez de nouveaux ennemis et relevez des défis inédits dans une île désormais inondée.

Comme d'habitude, qui dit nouvelle saison dit nouveau Battle Pass. Le Battle Pass de cette saison comprend Aquaman, un outil de création de parapluies personnalisés, de nouvelles façons de se déplacer sur l'île, notamment en début de partie.

Epic Games donne également la possibilité de débloquer de nouveaux personnages/skins, comme Aquaman et un bébé chat-robot, directement inspiré de Meowscles, le gentil chat héros de la saison précédente.

Regardez la bande-annonce du Battle Pass de Fortnite Saison 3 ci-dessous :

La nouvelle carte

La carte de la nouvelle saison de Fortnite est actuellement sous l’eau, mais cela ne devrait pas durer très longtemps prévient Epic Games sur son blog. Chaque semaine, le niveau de l'eau baissera pour laisser apparaître de nouvelles zones de la carte.



Encore une fois, la map a été fragmentée avec des bateaux disséminés un peu partout mais aussi des matelas gonflables qui permettent de rebondir sur les étendues d’eau.

Nouveaux lieux

Une nouvelle base d’espions a vu le jour, tandis que l’Autorité au centre de la carte est désormais protégée par des grandes murailles. Voilà de quoi s'offrir de nouvelles batailles dantesques.

Nouvelles armes et véhicules

La bande-annonce laisse transparaitre encore plus de nage, mais aussi des voitures de type Jeep ou encore la possibilité de s’harnacher à un requin pour faire du ski nautique. Quelle folie !



Du côté des objets et armes, on remarque le retour des splash, le sniper par coup et la mitraillette P90.

A vous de jouer

C'est donc parti pour une nouvelle saison 3 dans laquelle vous pouvez également gagner 1 500 V-Bucks grâce au Battle Pass. La mise à jour de la version 13.00 pour Fortnite a commencé à être déployée il y a une heure sur toutes les plateformes. Sur iOS, prévoyez un téléchargement de 250,6 Mo sur l'App Store, plus les ajouts au lancement du jeu, comme d'habitude.



Regardez la bande-annonce de Fortnite Season 2 Chapter 3 Splashdown ci-dessous :



Si vous jouez à Fortnite, vous pouvez rejoindre notre Discord pour affronter d'autres joueurs. Si vous êtes curieux de savoir quels appareils Android peuvent exécuter Fortnite à 60 images par seconde, lisez

