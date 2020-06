Kingdom Hearts Dark Road s'offre un nouveau trailer avant sa sortie

Il y a 5 heures

Alban Martin

Initialement annoncé sous le nom de Project Xehanort, le nouveau titre de Square Enix a été confirmé sous le nom de Kingdom Hearts Dark Road en mai dernier. Une semaine après les premières images du jeu, l'éditeur nippon dévoile un nouveau trailer vidéo.



Celui qui devait sortir au printemps sur iOS et Android arrivera finalement la semaine prochaine, la faute au coronavirus.



Pour ceux qui ne le sauraient pas, la saga Kingdom Hearts est un mélange d'action RPG et de MMO mettant en scène des personnages de l'univers de Disney et de Final Fantasy.



Regardez le tout nouveau trailer vidéo :

Sortie le 22 juin pour le nouveau Kingdom Hearts Mobile

La nouvelle bande-annonce révèle que Kingdom Hearts Dark Road sera lancé le 22 juin sur nos mobiles. La vidéo montre les batailles de cartes, les animations des personnages, certains dialogues et même certaines phases d'exploration.



En parallèle des packs sur PS4 et Xbox One pour redécouvrir la saga, Kingdom Hearts Dark Road sortira sur iOS et Android non pas comme un jeu à part, mais dans Kingdom Hearts Union X. Il s'agit maintenant d'un hub regroupant plusieurs titres. Et il ne sera pas obligatoire de jouer à Union X pour partir à l'aventure dans Dark Road.



Pour mémoire, Kingdom Hearts : Dark Road est centré sur Xehanort, l’ennemi principal de la série à la tête de l'Organisation XIII, et Maître Eraqus, qui était auparavant un ami proche de Xehanort. Mais nous avons également découvert récemment qu'on rencontrera des personnages comme Urd, Bragi, Vor et Hermod.



Rendez-vous la semaine prochaine sur App Store et le Play Store pour télécharger le nouveau RPG du studio japonais.

Télécharger le jeu gratuit KINGDOM HEARTS Union χ[Cross]