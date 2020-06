La mise à jour de HEY Email bloquée par Apple pour l’histoire des 30%

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

2

HEY Email a beau être sortie il y a deux jours, l’app veut déjà proposer des mises à jour à ses clients. Il s’agit d’un service qui veut révolutionner l’email en lui redonnant de sa superbe. Mais Apple n’aime pas la façon dont on peut s’y abonner, après une première validation.

HEY Email : comment ça marche

Hey veut en effet redonner le contrôle à l’utilisateur sur ce qu’il voit dans sa boite de réception. Ainsi, chaque nouvel expéditeur est approuvé ou non, puis chaque email peut être accepté ou ignoré, comme un appel téléphonique.



Avec ses groupes intelligents, sa fonctionnalité pour répondre plus tard ou encore l’agrégation des pièces jointes tout en haut d’une conversation, Hey veut vous faire gagner du temps. Et des options comme les notre permettent de compléter la panoplie.



Une panoplie qui nécessite donc un abonnement à prendre hors de l’app.

Le conflit avec Apple

C’est bien là tout le problème. À 99$ l’abonnement annuel, Basecamp, l’éditeur, demandent à ses clients de souscrire depuis le site pour ne pas payer les 30% de commissions habituelles, un chiffre qui tombe à 15% la deuxième année.



Les responsables ne veulent pas se faire ponctionner d’un tiers leurs revenus, ils ont donc fait comme Netflix ou Spotify pour ne citer qu’eux et ne permettent pas un abonnement au sein de l’app. Même un lien vers la page d’abonnement est interdit par Apple.

Mais dès la première mise à jour, ça coince. Apple a averti l’équipe en charge de Hey que les utilisateurs doivent être en mesure de souscrire directement depuis l’application. Mais la société ne veut pas céder, même sous la menace d’une suppression du service par Apple qui avance même que l’app n’aurait pas dû être acceptée en premier lieu.



David Heinemeier Hansson, le directeur de la technologie de chez Basecamp à donné une longue interview à Protocol :

Si nous ne pouvons pas avoir Hey sur iOS, nous ne sommes nulle part. Nous devons être sur la plus grande plateforme de ce segment, et Apple le sait.



Même si cela se règle pour nous, il s'agit toujours d'une histoire systémique d'abus. Je pense que c'est là que nous avons besoin de ce type de réforme systémique que, espérons-le, l'UE pousse.



Jamais, même dans un million d'années, je paierai à Apple un tiers de nos revenus.

C'est obscène, et c'est criminel, et je dépenserai chaque dollar que nous avons ou gagnerons pour brûler cela jusqu'à ce que nous arrivions à un meilleur endroit.

