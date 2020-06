300 millions de téléchargements pour eFootball PES 2020 !

Malgré l'arrêt temporaire du football dans le monde, le jeu eFootball PES 2020 n'en finit plus de battre des records. Si la version 2019 avait atteint 200 millions de téléchargements, la plus récente vient de franchir la barre des 300 millions d'installations sur mobiles, iOS et Android compris. Bien évidemment, il s'agit d'un même jeu depuis 2017 mais qui est complètement mis à jour chaque année.

eFootball PES 2020 atteint les 300 millions

Konami Digital Entertainment vient de nous l'annoncer par email, la version mobile d’eFootball PES 2020 a dépassé la barre des 300 millions de téléchargements. Pour célébrer cette nouvelle, ainsi que le 25ème anniversaire de la série PES cette année, KONAMI lance donc une campagne en jeu spéciale. Une belle manière de relancer l'intérêt et concurrencer un peu plus FIFA Mobile qui se repose sur ses lauriers ses derniers temps.

Jusqu’au 1er juillet, les joueurs qui se connectent sur ePES recevront les bonus suivants :

Agents Spéciaux - P. DYBALA x1 & P. COUTINHO x1 (du 18 au 24 juin)

Agents Spéciaux - M. ÖZIL x1 & L. MESSI x1 & M. RASHFORD x1 (du 25 juin au 1er juillet)

Agents « Iconic Moments Series » – JUVENTUS & FC BAYERN MÜNCHEN (du 18 au 24 juin)

Agents « Iconic Moments Series » – ARSENAL & FC BARCELONA & MANCHESTER UNITED (du 25 juin au 1er juillet)

Jusqu’au 5 juillet, les joueurs pourront également obtenir les récompenses suivantes :

Agent “Ambassadeur PES" x1 (du 18 juin au 5 juillet)

Gains de pièces myClub, Skill Tokens & Position Boosters lors des événements Matchday doublés (du 22 juin au 5 juillet)

Nombre d’Entraîneurs Spéciaux doublé pour les événements « Tour » (du 22 juin au 5 juillet)

Nombre de GP doublé pour l’Open Challenge (du 22 juin au 5 juillet)

ePES 2020 est certainement le jeu de foot le plus crédible sur mobile, notamment depuis le passage au moteur Unreal Engine 4 l'an dernier et peut se targuer d'avoir quelques licences exclusives comme la Juventus.

Si vous n'avez pas encore testé, c'est le moment !

La version mobile d'eFootball PES 2020 est disponible sur App Store pour iPhone et iPad, ainsi que sur Google Play pour les smartphones et tablettes Android.

Télécharger le jeu gratuit eFootball PES 2020