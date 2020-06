Bloomberg détaille la stratégie d'Apple pour la réalité augmenté

Qu'il est difficile de prédire et de deviner les stratégies d'Apple pour ses produits et services... Pourtant, certains médias américains semblent avoir d'excellentes sources en interne pour nous donner une idée de ce qui nous attend.



C'est notamment le cas de nos confrères de chez Bloomberg qui vient de publier un article très important, détaillant la stratégie de la Pomme autour de la réalité augmentée.



Deux produits sont à prévoir dans les prochaines années, dont le premier pour 2022 qui n'est autre qu'un casque axé sur les jeux.

On connaît la stratégie d'Apple pour la réalité augmentée

Quelle bombe de Bloomberg ! Ces derniers viennent de publier la stratégie d'Apple autour de la réalité augmentée. Plus particulièrement, c'est le très respectable Mark Gurman qui nous laisse un aperçu des ambitions de la Pomme sur le marché avec deux produits à venir.



En 2022, nous devrions retrouver un casque axé sur les jeux ressemblant fortement à l'Oculus Quest, en offrant des technologies plus avancées. Ce dernier vise à combiner le meilleur de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour offrir des expériences de jeu et de contenu VR de pointe.



Il embarquerait des écrans haute résolution et un «système de haut-parleurs cinématographiques» pour une expérience proche de la vie réelle.



Le second produit n'est autre que des lunettes minces et légères "conçues pour la réalité augmentée" et qui "superposera des données telles que la navigation dans les cartes sur ce que l'utilisateur voit dans le monde réel".



Le casque porte le nom de code N421 avec une annonce qui pourrait être faire en 2021 tandis que les lunettes devraient être lancées en 2023.



Siri devrait être le principal interlocuteur pour contrôler les deux produits !



Pour la petite histoire, un casque surpuissant avec boîtier externe était prévu mais a été repoussé par Jony Ive, soutenu par Tim Cook face à Mike Rockwell. Au final, on aura droit à un casque plus classique.



