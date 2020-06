Fuite : MacOS Big Sur, widgets sur iOS 14 et nouvel accueil sur watchOS 7

Il y a 6 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

Il s’agit certainement des dernières fuites avant le keynote de la WWDC 2020 qui aura lieu ce soir à 19h. C’est une nouvelle fois le leaker L0vetodream qui dévoile des nouveautés de MacOS 10.16, d’iOS 14, de tvOS 14 ou encore de watchOS 7. Ce compte a déjà publié plusieurs informations qui ont été confirmées par la suite au sujet de nouveautés Apple en ce début d’année.

MacOS 10.16 Big Sur ?

Selon le leaker, Apple aurait décidé d’appeler macOS 10.16 Big Sur, et non Mammoth comme on l’avait suggéré. Ce terme fait référence à une partie de la côte californienne. Outre le nom, cette nouvelle version majeure pour les Mac pourrait apporter une nouvelle interface utilisateur et une importante mise à jour pour Safari. La nouvelle UI serait un événement tellement le système semble figer dans le temps.

iOS 14 et iPadOS 14

Pour ce qui est d’iOS 14, et donc également d’iPadOS 14, il n’y aurait pas de changement de nom avec le retour de iPhoneOS 14 comme évoqué la semaine dernière.



Au rayon des nouveautés qu’on a déjà largement vues, L0vetodream parle d’une nouvelle page d’accueil intégrant les fameux widgets et avec un nouvel alignement pour les icônes d’applications, des nouveautés pour tester des apps sans les télécharger (des « mini-applications ») et des appels qui ne bloquent plus tout l’écran.



Pour ce qui est d’iPadOS spécifiquement, Sidecar serait grandement amélioré, l’outil pour utiliser son iPad en tant que second écran sur Mac. De même, la reconnaissance d’écriture via Apple Pencil ferait un bond en avant.

in my dream

La puce A14 sur iPhone, iPad et Mac

L0vetodream fait également référence à la puce A14, qui devrait être partout et pas seulement sur iPhone 12. C’est l’année A14, ce qui conforte l’hypothèse d’un premier Mac ARM présenté aux développeurs pour préparer le lancement avec des apps compatibles.

TvOS 14 et watchOS 7

Enfin, le leaker évoque tvOS 14 qui pourrait piloter HomeKit, mais aussi de watchOS 7 qui serait grandement revu avec notamment une nouvelle page d’accueil, suivi du sommeil et du lavage des mains.

