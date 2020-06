Les premiers pas des Macs sous processeurs ARM Apple Silicon

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

3

On ne savait pas si Apple allait en parler, c'était la grosse interrogation de la soirée, mais ça y est... La Pomme a officiellement dévoilé ses ordinateurs sous processeur ARM (Apple Silicon).



Une belle surprise de fin, qui promet un avenir radieux pour les ordinateurs de la firme de Cupertino. Voici les nouveautés que l'on verra :

Apple a dévoilé ses processeurs ARM

Dans sa vidéo, Tim Cook retrace l'histoire du Mac, en passant de PowerPC à Intel, puis à Apple Silicon qui n'est autre que le nom de code derrière ARM.



Travaillant entre performance et consommation énergétique, les nouveaux processeurs d'Apple intègrent des fonctions spécifiques :



Bien sûr, pour arriver à se débarrasser des processeurs Intel, il faut une certaine transition : la belle nouvelle, c'est que les apps d'Apple seront nativement compatibles avec ARM.



Pour permettre aux anciens Macs d'exister encore, la nouvelle version de Xcode permettra de créer une app universelle, compatible Intel et ARM. Au passage, on a appris que Adobe et Microsoft travaillaient déjà sur des versions ARM de leurs applications (Lightroom Cloud et Photoshop sont déjà compatibles).



Pour la démo, on a eu le droit à Final Cut Pro affichant des performances époustouflantes : une lecture de vidéos 4K fluide, avec effets, qui laisse sans voix.



Rosetta 2 est également de la partie, permettant la virtualisation de Linux avec brio, rendant possible de jouer à des jeux Intel !

Enfin, pour finir, vu qu'on parle d'une puce ARM, il sera possible de lancer des applications iOS directement sur macOS 11 (via le Mac App Store)...



Pour les développeurs, Apple commercialisera un kit "Quickstart" avec un Mac mini (puce A21Z, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD), de la documentation et un forum privé.



Concernant le lancement, il faudra attendre la fin de l'année pour découvrir les premiers appareils sous ARM : Apple ne souhaitant pas délaisser totalement Intel, il mise donc sur deux années de transition.