Les fonds d'écran de MacOS 11 Big Sur

Il y a 4 heures

Alban Martin

Comme à l’accoutumée, Apple propose de nouveaux fonds d'écran avec ses nouveaux systèmes d'exploitation. Si les nouveautés d'iOS 14 sont nombreuses, en revanche c'est macOS 11 Big Sur qui tire la couverture à lui avec un tout nouveau design et un nouveau moteur pour gérer la transition vers les processeurs Apple Silicon (ARM).



En attendant de mettre la main sur le premier Mac de cette nouvelle ère, voici les fonds d'écran de macOS Big Sur, une référence à une portion de 140 km de côtes californienne. On trouve une photo de la dite côte mais aussi un panaché de couleurs, sans oublier quelques fonds pour Safari qui intègre un début de personnalisation.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers Mac Big Sur (pour Mac mais aussi iPad ou iPhone) :

Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone, iPod ou iPad ? Vous avez vu qu'il y a deux versions (mode clair ou mode sombre) pour les fonds de MacOS 11 ?



Si l'effet est garanti, en revanche il faudra plus qu'un wallpaper pour passer sous Big Sur qui s'inspire largement d'iOS et d'iPadOS avec une nouvelle interface bien plus actuelle.