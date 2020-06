Intel se dit confiant après l'annonce des Mac ARM

C'était LA grosse annonce attendue lors de la WWDC 2020 de la veille : Apple a officialisé ses futurs Mac sous processeur ARM, et dit donc au revoir aux SoC d'Intel.



Une nouvelle qui chamboule énormément le marché, avec un gain de performances assez incroyable. Si Intel n'est pas encore réellement menacé dans l'immédiat, étant donné que la transition durera 2 années, les responsables se veulent rassurants par rapport à l'avenir.

Apple est un client dans plusieurs secteurs d’activité et nous continuerons à les soutenir.

Intel reste concentré sur le fait de fournir des expériences PC les plus avancées et un large éventail de choix technologiques qui redéfinissent l’informatique. Nous pensons que les PC équipés de processeurs Intel — comme ceux basés sur notre future plateforme mobile Tiger Lake — offrent aux clients du monde entier la meilleure expérience dans les domaines qu’ils apprécient le plus, ainsi que la plateforme la plus ouverte pour les développeurs, aujourd’hui et à l’avenir.