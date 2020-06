Au tour du HomePod d'accueillir les services de streaming comme Spotify

Corentin Ruffin

On ne présente plus le HomePod, célèbre enceinte connectée d'Apple souvent critiquée pour son tarif élevé par rapport à la concurrence.



Mais, il faut dire que la qualité de l'appareil et les améliorations font du produit une excellente option pour les amateurs de la Pomme, notamment avec les dernières annonces.



En effet, durant la première journée de la WWDC 2020, Apple a annoncé que son enceinte allait devenir compatible avec les différents services de musiques.

Apple permet à HomePod d'utiliser Spotify

C'est une belle nouvelle, bien qu'elle soit passée un peu entre les mailles du filet hier au milieu de nombreuses annoncer : le HomePod va s'ouvrir aux services de streaming autres qu'Apple Music.



En effet, dans son résumé des nouveautés autour de la maison, la Pomme a ajouté un petit encart laissant entrevoir le HomePod avec la mention de "Third-party music services".



Autrement dit, il va être possible d'écouter Spotify et d'autres équivalences ! Jusqu'à présent, si vous utilisez une autre plateforme qu'Apple Music, il fallait passer par AirPlay pour profiter des morceaux.



Reste désormais à savoir quand la nouveauté sera disponible, la bêta de la nouvelle version logicielle du HomePod est proposée seulement aux membres du programme AppleSeed. Rappelons que l’enceinte tourne sous tvOS 14.



Une belle nouvelle !