Training Today : gérez l'intensité de vos entraînements sur Apple Watch

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

1

Elles sont nombreuses à voir le jour, il devient alors difficile de repérer les bonnes applications à destination des Apple Watch. Cependant, l'une d'elles se nomme Training Today et vient de voir le jour sur le magasin de la Pomme avec un objectif : vous permettre de vous coacher sur l'intensité des entraînements de fitness et établir des jours de repos.



En essayant de comprendre comment votre corps réagit à l'exercice, l'outil tentera de prévenir les blessures de surentraînement.

Training Today veut vous éviter des blessures liées au sport

Il n'est jamais facile de comprendre quand faire des pauses avec le sport et de ne pas tomber dans la facilité des blessures liées à des efforts trop intenses, de façon répétée.



C'est là que l'application Training Today intervient :

Training Today peut vous aider à rester à l'abri des blessures de surentraînement ou vous faire savoir si c'est le meilleur moment pour travailler dur, se détendre ou prendre un jour de repos.

Si l'application se destine à l'Apple Watch, il faut savoir qu'il existe un compagnon pour iPhone permettant d'en savoir plus sur sa récupération actuelle.



L'app utilise les données de variabilité de la fréquence cardiaque (VRC) mesurées par Apple Watch et effectue un calcul pour créer votre score de préparation à l'entraînement compris entre 1 et 10.



L'application est totalement gratuite et sans publicités ! Mais iOS 13 minimum requis.

Télécharger l'app gratuite Training Today