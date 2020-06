ARKit 4 : la réalité augmentée prend une nouvelle dimension

Corentin Ruffin

Ces dernières heures, on a tendance à ne parler que d'iOS 14 et des nouveaux processeurs maison pour les futurs Mac de la firme. Seulement, l'une des autres nouveautés annoncées par Apple lors de la WWDC 2020 n'est autre que ARKit 4, le framework de développement en réalité augmentée.



En effet, cette dernière apporte de très belles nouveautés pour les développeurs, qui vont notamment pouvoir travailler sur des dimensions immenses du monde réel. Une nouvelle étape après ARKit 3 et ARKit 2 apparus respectivement avec iOS 13 et iOS 12.

ARKit passe dans la quatrième dimension

Oui, vous avez bien lu, le nouvel outil Location Anchors va permettre la création d’éléments en réalité augmentée de grandes dimensions, notamment pour mettre en place du tourisme AR plus vrai que nature. Cela vient certainement appuyer les précédents ajouts dans ARKit visant à créer des scènes multi utilisateurs.



L'API de profondeur du kit, Depth API, qui se sert notamment du LiDAR de l’iPad Pro, va permettre une analyse hyper précise et ainsi mieux prendre en compte d'éventuels objets dans la vie réelle qui viendraient gêner l'affichage des éléments AR.



Pour finir, la reconnaissance faciale a également le droit à un coup de polish (pour les appareils ayant au minimum une puce A12 Bionic comme l’iPhone XS) avec la possibilité de reconnaître jusqu'à trois visages en simultané grâce à l’encoche Truedepth.



Vous sentez l'amélioration liée aux filtres et aux Memojis ? Tout cela est très prometteur et nous devrions avoir les premières applications compatibles à la rentrée de septembre lors de sortie d’iOS 14 en version finale.