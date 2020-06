Circulous : la suite de The Company Game en pré-commande

Corentin Ruffin

Nouveau jeu à venir sur l'App Store ! En effet, le jeune développeur Brayden Gogis, à qui l'on doit notamment l'excellent The Company Game, remet le couvert et revient sur le devant de la scène avec Circulous (v0.1, 222 Mo, iOS 13.0).



En précommande dans la boutique d'application, on plongera dans un jeu de puzzle narratif qui nous fera suivre les aventures d'Amanda Trouser.



Voici un premier trailer du jeu à venir :

Circulous disponible sur l'App Store en août prochain

Circulous est un jeu de puzzle narratif mystérieux. Dans ce jeu à la première personne, vous incarnez le personnage d'Amanda Trouser. Vous venez de quitter votre travail. Après avoir emballé vos affaires, vous vous demandez ce que vous allez faire du reste de votre vie. Comment allez-vous payer votre appartement? En rentrant chez vous en métro, vous voyez une annonce pour une offre d'emploi chez Circulous… c'est presque comme si l'annonce avait été placée juste pour vous! Vous postulez et vous vous retrouvez embauché!

Le début de l'histoire est enclenché, bien que le travail chez Circulous soit excitant, vous commencez à y percevoir de l'espionnage industriel, des conspirations et vous allez devoir faire face à des dilemmes qui vous feront enquêter sur votre nouvel employeur.



Rempli de mini-jeux en tout genre, le jeu semble se rapprocher d'un Agent A avec pas mal de casse-tête à résoudre... Circulous est déjà en pré-commande à 4,49€ avec une sortie prévue au 13 août !

